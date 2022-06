Streit um fristlose Kündigung : Ungeimpfter Pflege-Azubi hat Anspruch auf volle Lohnzahlung

Bonn Ein Auszubildender eines Krankenhauses hat erfolgreich gegen seine fristlose Kündigung geklagt. Die Impfpflicht für Klinikpersonal spielt im konkreten Fall keine Rolle, hat das Bonner Arbeitsgericht entschieden.

Ein Pflege-Azubi aus einem Krankenhaus, der nicht gegen das Coronavirus geimpft ist, hat Anspruch auf Lohn für nicht geleistete Arbeit. Das hat das Bonner Arbeitsgericht jetzt entschieden. Der Kläger hat in der Klinik seit Oktober 2019 eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger gemacht, also lange bevor die einrichtungsbezogene Impfpflicht 2022 in Kraft trat.