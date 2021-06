Gebäude steht seit November leer : Zukunft des „Klösterchens“ in Kessenich ist ungewiss

Kessenich Seit November vergangenen Jahres steht das „Klösterchen“ in Kessenich leer. Was mit der Immobilie genau passiert, ist noch unklar. Anwohner fragen sich, ob Teile des Gebäudes und die Kapelle nicht unter Denkmalschutz stehen.

Das „Klösterchen“ in Kessenich war in Bonn über Jahrzehnte hinweg eine feste Institution in der medizinischen Versorgung. Besonders in den 1950er und 1960er Jahren genoss das kleine Krankenhaus am Venusberghang zwischen Rosenburg und Nikolausstraße einen guten Ruf als Entbindungsklinik. Nicht nur aus der Stadt, sondern auch aus dem Umland kamen Schwangere, um dort ihre Kinder zur Welt zu bringen. Die Babys konnten bereits wenige Tage nach der Geburt in der kleinen Kapelle auf dem Grundstück getauft werden. Heute gehört das Sankt-Franziskus-Hospital (so der offizielle Name) seit der Fusion des St. Marien-Hospitals in Poppelsdorf mit dem St. Josef-Hospital in Beuel und dem Cura Krankenhaus Bad Honnef zu den GFO Kliniken.