Weiterer Schüler an Bekenntnisschule abgelehnt : Ungleiche Chancen beim Schulstart in Bonn

Eltern in Bonn ärgern sich darüber, dass ihre Kinder an Bekenntnisschulen abgelehnt worden sind. Foto: dpa/Kira Hofmann

Bonn Ein weiterer Junge ist in Bonn von einer katholischen Grundschule abgelehnt worden, da er nicht katholisch ist. Wie die Bekenntnisschule unter Bewerbern auswählen kann.

Davon konnten Lasse Erik, Erstklässler ab diesem Sommer, und seine Familie nur träumen: ein Schulweg von weniger als 500 Metern, auf dem Bürgersteig immer geradeaus, ohne die Straße oder gar eine Kreuzung überqueren zu müssen. Doch die Leiterin einer katholischen Grundschule in Bad Godesberg lehnte die Anmeldung ab, dieser Tage auch das Schulamt der Stadt. „Von wegen ein seltener Einzelfall“, ärgert sich Lasses Vater und erinnert den Fall des nicht katholischen Max, der an einer Bekenntnisschule abgelehnt wurde: Robert Buchholz, Schulreferent der Katholischen Kirche in Bonn, sprach in dem Zusammenhang von „einem Einzelfall“.