Unifest in Bonn : „Endlich geschafft“: 1200 Bonner Uni-Absolventen feiern ihren Abschluss

Bonn Auf der Hofgartenwiese vor der Uni Bonn feierten am Samstag rund 1200 Absolventen ihren Abschluss des Studiums. Das traditionelle Hütewerfen war natürlich das Highlight.

Rund 1200 Absolventen von sieben Fakultäten haben am Samstag beim Unifest den Abschluss ihres Studiums gebührend gefeiert. Bei dem Festakt mit Bühnenprogramm auf der Hofgartenwiese bildete das traditionsreiche Hütewerfen den krönenden Abschluss der Feierlichkeiten. Etwa drei Stunden vorher fieberten aber alle erst einmal der Eröffnung entgegen. „Ich bin wahnsinnig gespannt, was mich gleich erwartet“, sagte Jan Luca Weber. Der 22-Jährige hat dieses Jahr sein Bachelor-Studium in Volkswirtschaftslehre (VWL) erfolgreich abgeschlossen. „Ich bin froh und stolz, dass ich es durchgezogen habe“, sagte Weber. Aufgeteilt nach Fakultäten zogen die Absolventen aus verschiedenen Richtungen gleichzeitig auf die Hofgartenwiese. Hier wurden sie von knapp 4000 Gästen mit Applaus empfangen: Familien, Freunde und Angehörige waren dabei, schließlich hatten sie mit ihrer Unterstützung in vielen Fällen zu einem erfolgreichen Studienabschluss beigetragen.