Uni verurteilt Aktion Aktivisten besetzen erneut Raum der Uni Bonn

Seit Montagmittag halten 40 Aktivisten einen Seminarraum im Hörsaalzentrum auf dem Poppelsdorfer Campus besetzt. Die Bonner Ortsgruppe der international agierenden Gruppe End Fossil Occupy will sich mit der Aktion für eine „demokratische, sozial-ökologische Transformation" der Universität Bonn einsetzen. "Inmitten einer immer weiter eskalierenden Klimakrise übernimmt die Uni Bonn als Institution der Wissenschaft und Bildung noch immer viel zu wenig Verantwortung", erklärte Nora Weidner von End Fossil. "Daher nehmen wir als Studierende selbst das Ruder in die Hand und gestalten den Wandel, den wir so dringend brauchen". Man plane eine Woche lang Workshops, Vorträge und "kreative Aktionen", um mit allen an Klimagerechtigkeit Interessierten Pläne für eine bessere Zukunft zu schmieden.