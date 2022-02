Kellergewölbe der Uni Bonn : Mehrmonatige Bauarbeiten am Koblenzer Tor starten Rosenmontag

Ralf Broch geht durch die Heizungsräume unter dem Koblenzer Tor. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Am Rosenmontag beginnen langwierige Bauarbeiten am Koblenzer Tor in Bonn.Der Einbau einer neuen Brücke für die Sanierung der Straße braucht mehrere Monate. Die Verkehrsberuhigung am Rheinufer soll im Anschluss Fahrt aufnehmen.