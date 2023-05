Laufende Arbeiten und geplante Neubauten Das ist der aktuelle Stand der Uni-Bauprojekte in Bonn

Während in Endenich und Poppelsdorf neue Labore und andere Gebäude geplant und gebaut werden, neigen sich die Sanierungsarbeiten am Poppelsdorfer Schloss dem Ende zu. Viele Neubauten und Sanierungen stehen der Universität Bonn in den kommenden Jahren bevor. Einen Großteil führt der Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) NRW für die Hochschule durch. „Wir arbeiten in Bonn an vielen Stellen parallel daran, die Flächenbedarfe der Universität nachhaltig zu decken“, sagt Jens Urlichs, technischer Leiter der zuständigen BLB-Niederlassung Köln. Zu den Kosten der einzelnen Projekte wollte sich der BLB noch nicht äußern. Diese stünden „erst nach Abschluss aller Maßnahmen“ fest, wie ein Sprecher erklärte.