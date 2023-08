Shanghai-Ranking Bonner Uni erreicht Top-Platzierungen in internationaler Rangliste

Die Universität Bonn gehört laut dem gerade erschienenen Shanghai Academic Ranking of World Universities (ARWU) zu den vier besten Hochschulen in Deutschland, ist unter den besten zehn in der EU und auf Platz 67 der Top-Universitäten in der Welt. Im weltweiten Vergleich konnte sich Bonn im Vergleich zum Vorjahr damit um neun Plätze verbessern, wie die Uni mitteilt.