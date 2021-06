Nach Missverständnis : Uni stellt nun doch Impfungen für Bonner Studierende bereit

Update Bonn Nach dem „kommuniktiven Missverständnis“ von Dienstag gibt es am Mittwoch nun doch Impfungen für Studierende der Uni Bonn. Wem der Termin zu kurzfristig ist, muss jedoch absagen.

Bonner Studierende, die am Dienstag einen spontanen Impftermin ausgemacht haben und zunächst abgewiesen worden sind, können sich nun doch impfen lassen. Das teilte die Universität Bonn über Facebook mit. Die gebuchten Termine verfallen demnach nicht. Wer einen Termin für Mittwoch buchte, kann diesen beim betriebsärztlichen Dienst wahrnehmen. Termine vom Dienstag werden auf kommenen Mittwoch verschoben. Für wen der Termin zu kurzfristig ist, den bittet die Universität, ihn abzusagen.

Zuvor hatte sich die Ankündigung der Universität, am Dienstag kurzfristig Studierende impfen zu können, als Fehler entpuppt. Auf Facebook und Instagram postete der offizielle Uni-Kanal, dass aus dem Kontingent für Beschäftigte „noch fast 400 Dosen verfügbar“ seien, die am Dienstag und Mittwoch „auch an Studierende der Universität Bonn vergeben werden können“. Dazu sei eine Terminbuchung über das Intranet nötig.