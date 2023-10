Marvin hilft Forschern Die Uni Bonn hat einen neuen Supercomputer

Konkrete Anwendungen für Marvin gibt es zum Beispiel in der Forschung zum Klimawandel. Professor Jürgen Kusche untersucht mithilfe des Supercomputers Veränderungen am Meeresspiegel und versucht, Dürren vorherzusagen. Mit leistungsschwächeren Rechnern lassen sich bei diesen Fragen zwar Trends beobachten, aber Marvin liefere weitaus mehr Details in der Simulation. Dadurch ließen sich sogar regional Veränderungen am Klima vorhersagen. Und auch das Exzellenzcluster PhenoRob freut sich über Marvin, um mithilfe von KI, gezielter und dadurch weniger Pestizide in der Landwirtschaft einsetzen zu können.