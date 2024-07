Forschung an der Universität Bonn Dieser Haushaltsroboter deckt den Tisch

Bonn · Roboter verstauen die Einkäufe und decken den Tisch. Was nach Science-Fiction klingt, ist bereits Realität. Ein Team der Universität Bonn ist vor Kurzem mit seinen Assistenzrobotern Weltmeister geworden. Was die Maschinen so besonders macht.

26.07.2024 , 08:00 Uhr

Haushaltsroboter der Universität Bonn greift nach einer Zutat. Foto: Team NimbRo der Universität Bonn