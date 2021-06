Uni Bonn : Impftermine für Studierende entpuppen sich als Fehler

Bonn Die Uni Bonn hat in den sozialen Medien angekündigt, dass kurzfristig Impftermine für Studierende möglich seien. Diese wurden vor Ort aber abgewiesen. Der Grund dafür soll ein „kommunikatives Missverständnis“ gewesen sein.

Eine Ankündigung der Universität Bonn, kurzfristig Studierende impfen zu können, entpuppte sich am Dienstagnachmittag als Fehler. Auf Facebook und Instagram postete der offizielle Uni-Kanal, dass aus dem Kontingent für Beschäftigte „noch fast 400 Dosen verfügbar“ seien, die am Dienstag und Mittwoch „auch an Studierende der Universität Bonn vergeben werden können“. Dazu sei eine Terminbuchung über das Intranet nötig.