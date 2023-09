THE-Rangliste Uni Bonn landet in internationalem Ranking in den Top 100

Die Universität Bonn ist beim Ranking des britischen Magazins Times Higher Education (THE) unter den Top 100 der Welt gelandet. In der Analyse werden rund 1900 Hochschulen miteinander verglichen. Die Uni Bonn ist weltweit auf Platz 91 und auf Platz sechs in Deutschland gelandet. Insgesamt finden sich laut Mitteilung der Uni Bonn 49 deutsche Hochschulen in dem Ranking wieder.