Weniger sitzen, mehr stehen Uni Bonn will Ergonomie in Bibliotheken verbessern

Bonn · Lange Sitzzeiten und kaum Abwechslung: Um die Studierenden zu entlasten, gibt es in einigen Bonner Bibliotheken jetzt Erhöhungen. So können die Studierenden im Stehen arbeiten. Experten erklären, worauf es bei Ergonomie am Arbeitsplatz ankommt.

29.02.2024 , 10:52 Uhr

Ergonomie am Arbeitsplatz ist schon länger Thema, nun gibt es auch an der Uni Bonn Ideen, um Studierende zu entlasten. Foto: dpa-tmn/Uwe Anspach

Von Maike Velden

Die Gehirne rauchen, die Rücken gekrümmt. In der Klausurenphase sind die Bibliotheken der Uni Bonn gefüllt mit Studierenden. Zu Stoßzeiten ist fast jeder Platz besetzt. Aber mit Sitzen ist jetzt Schluss – zumindest in manchen Bibliotheken. Denn es gibt sogenannte Standys. Das sind Sitzplatzerhöhungen, die es den Lernenden ermöglichen, im Stehen zu arbeiten. Dabei handelt es sich um Vorrichtungen aus Pappe. Es gibt sie in drei Höhen, damit sowohl kleine als auch große Menschen im Stehen arbeiten können.