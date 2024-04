Effekte aus „Avatar“ und „Spider-Man“ Uni Bonn verwendet Netflix-Technik für neues Forschungsprojekt

Hoher Besuch auf dem Poppelsdorfer Campus: Nicht ohne Grund strömen Hunderte Studierende Freitagmittag in Hörsaal zwei. Dort stellt Paul Debevec, Forschungsprofessor an der University of Southern Carolina und Leiter der Forschungsabteilung der „Netflix Eyeline Studios“ seine innovative Technik vor, mit der er die virtuellen Möglichkeiten in Filmproduktionen maßgeblich beeinflusst hat. Der Wissenschaftler erklärt, wie visuelle Effekte in Filmen wie „The Matrix“, „Avatar“ oder „Spider-Man 2“ entstehen konnten.