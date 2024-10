Schlüsselübergabe für Rotationsgebäude Neues Laborgebäude auf dem Campus Poppelsdorf ist bezugsfertig

Das neue sogenannte Rotationsgebäude der Uni Bonn auf dem Campus Poppelsdorf ist bezugsfertig. Dazu übergab der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) als Bauherr und Eigentümer am Montagnachmittag symbolisch den Schlüssel an den Kanzler der Universität Bonn, Holger Gottschalk. „Die Bauzeit von 18 Monaten ist ein echter Rekord“, sagte der Kanzler. „Wir müssen in den nächsten Jahren neun Standorte sanieren, ohne dieses Rotationsgebäude wäre das nicht möglich.“