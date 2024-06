Umstrittenes Hamas-Symbol aufgehängt Pro-palästinensische Demonstranten blockieren Räume der Uni Bonn

Neben Bannern mit Protestsprüchen haben die Besetzer auch ein umstrittenes Hamas-Symbol in Form eines roten Dreiecks aus den Fenstern des Uni-Gebäudes gehängt. Nahostexperten äußerten sich in den vergangenen Wochen mehrfach kritisch dazu: Mit dem roten Dreieck markiere die Hamas unter anderem Kriegsziele und jüdische Menschen, die angegriffen werden sollen. Pro-palästinensische Aktivisten wiederum hatten sich von dieser Interpretation des Symbols distanziert. Vor dem Gebäude teilten Demonstranten auch Flugblätter aus. Darin identifizieren die Hörsaalbesetzer sich als Angehörige des Ende Mai aufgelösten Protestcamps am Hofgarten.