Neuer Rekord an der Universität Bonn 1900 Absolventen feiern ihren Abschluss auf der Hofgartenwiese

Diesem Moment hatten sie lange entgegengefiebert: Die Absolventen aus dem Abgangsjahr 2023/24 der Uni Bonn standen am Samstagmittag beim Universitätsfest vor der großen Bühne auf der Hofgartenwiese und warteten auf den Countdown. Drei-zwei-eins, dann war es endlich so weit: Knapp 1900 Hüte flogen in die Luft. Endlich geschafft! Mit dem bestandenen Bachelor, Master oder Staatsexamen steht den Absolventen die Welt offen.