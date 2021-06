Nach Bombardement im Zweiten Weltkrieg : Uni Bonn steht 1951 wieder

Bonn Das Uni-Hauptgebäude wird knapp sieben Jahren nach seiner völligen Zerstörung 1951 wieder eingeweiht. Statt 10.000 kann die Uni nur 2500 Stundenten aufnehmen. Manche Seminare finden bei den Professoren zu Hause statt.

Die Uhr am Eingang bleibt um 11 Uhr stehen. Bomben hageln an diesem furchtbaren Oktobertag 1944 unaufhörlich auf die Bonner Universität. Minuten später liegt das Hauptgebäude in Schutt und Asche. Es dauert fast sieben Jahre, bis die Alma Mater am 30. Juni 1951 wieder aufgebaut und eingeweiht wird.