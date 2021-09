Testen Sie Ihr Wissen im GA-Quiz : Wie gut kennen Sie die Uni Bonn?

Bonn Die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn gehört zu den größten Unis in Deutschland. Die Hochschule und die Studierenden prägen die Bundesstadt. Testen Sie Ihr Wissen: Wie gut kennen Sie die Uni Bonn?

An den wenigsten Universitäten lässt es sich wohl in einem so schönen Ambiente studieren wie an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Auch wenn das Hauptgebäude, das ehemalige Kurfürstliche Schloss, ab dem kommenden Jahr saniert werden muss: Der Hofgarten bleibt ein beliebter Treffpunkt vor herrschaftlicher Kulisse, nicht nur für Studierende.