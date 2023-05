Nachhaltigkeitskonzept Veggie-Monat in der Mensa am Bonner Hofgarten

Ungewöhnlich hoher Besuch in der Universitätsmensa am Hofgarten: Neben den Studierenden nahm am Montag auch die NRW-Ministerin für Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Silke Gorißen, Platz. Anlass ist der Aktionsmonat des Bonner Studierendenwerks „Es grünt so grün“. Für fünf Wochen bietet die Mensa ausschließlich veganes und vegetarisches Essen an. Die Studierenden können in der Regel zwischen drei veganen oder vegetarischen Optionen wählen, darunter zum Beispiel ein Eintopf mit veganer Bockwurst.