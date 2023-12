Aus für das Collegium Albertinum Uni Bonn verweist auf die Rechtslage in Sachen Priesterausbildung

Der Text erinnert nüchtern, aber deutlich an die geltenden Regeln: „Nach dem Konkordat, dem völkerrechtlich bindenden Vertrag, ist die Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Bonn der wissenschaftliche Ausbildungsstandort für Priesteramtskandidaten im Erzbistum Köln. Auf die geltende Rechtslage hat auch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen zuletzt im September 2022 noch einmal klar verwiesen.“ Die Universität Bonn, Senat und Hochschulrat hätten dies zuvor im Juli 2022 in einer gemeinsamen Resolution unmissverständlich bekräftigt. „Diese erfuhr auch außeruniversitär in Kirche und Gesellschaft breite Zustimmung und Unterstützung“, so die Uni.