Unifest in Bonn : Uni-Absolventen feiern am Wochenende auf der Hofgartenwiese

Mehr als die Hälfte des Hofgartens ist schon abgesperrt. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Auf der Hofgartenwiese feiern Uni-Absolventen ihren Abschluss. Sie werfen wieder die Hüte, und die Brass-Band Druckluft macht Musik.

Am Wochenende fliegen wieder die Hüte. Dann findet auf der Hofgartenwiese das Unifest statt, bei dem die Absolventen, bekleidet mit Talar, traditionell die schwarzen Hüte in die Luft werfen. „Das hat es zwei Jahre nicht gegeben und ist immer ein tolles Bild“, sagt Lena Hufschmidt, die sich an der Uni um die Organisation der Veranstaltung gekümmert hat.

Der Hutwurf ist für sie nur einer von mehreren Höhepunkten des Tages, der für die Absolventen am Samstag um 14 Uhr beginnt. „Ich freue mich auch auf den Einmarsch“, sagt Hufschmidt. Dafür treffen sich alle an den Fakultäten der Universität und ziehen in Richtung Hofgartenwiese.

Der dritte Höhepunkt, der Hufschmidt einfällt, ist der Abschluss des Tages. „Das wird ein stimmungsvoller Ausklang“, sagt sie. „Da können wir noch mal richtig Alarm machen.“ Gegen 18 Uhr tritt nämlich die Band Druckluft auf. Angefangen hat die Brass-Band am Kardinal-Frings-Gymnasium in Beuel. Aus den Auftritten bei Schul- und Pfarrfesten sind mittlerweile Shows in ganz Deutschland geworden. Und dann ist da natürlich noch der Karneval: 180 Auftritt habe sie allein in der vergangenen Session gespielt, schreibt die Band auf ihrer Website.

Derzeit laufen auf der Hofgartenwiese die Vorbereitungen für das große Fest, daher ist sie gerade fast vollständig abgesperrt. Auf der Mitte der Wiese wird am Samstag der Bühnentruck stehen, auf dem Druckluft auftreten.

Laut Hufschmidt ist es das achtzehnte Mal, dass das Unifest stattfindet. Auf die Absolventen wartet aber nicht nur Musik. Oberbürgermeisterin Katja Dörner spricht ein Grußwort, und auch Rektor Michael Hoch hält eine Rede. Ansonsten erwarten die Besucher verschiedene Stände. „Sie können sich ein Eis oder Luftballons holen und bekommen eine Pflanze“, zählt Hufschmidt auf.

Zurück zur alten Form

In den letzten beiden Jahren hatte das Unifest wegen der Pandemie nur in abgewandelter Form stattgefunden. 2020 gab es die Veranstaltung in digitaler Form: Im Netz konnten die Absolventen, ihre Familien und Freunde etwa Abschlussvideos erstellen und über die sozialen Medien oder per E-Mail teilen.