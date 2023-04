Feuerwehr im Einsatz Lachgas tritt aus Flaschenlager in der Bonner Uniklinik aus

Die Feuerwehr ist am Dienstagmittag aufgrund eines Gasalarms an die Universitätsklinik Bonn ausgerückt. Nach Angaben von Frank Frenser, Einsatzleiter und Pressesprecher der Feuerwehr, war Lachgas ausgetreten. Mitarbeiter hätten am Operationszentrum in der Intensivstation einen Gasgeruch festgestellt und daraufhin die Einsatzkräfte alarmiert. Der Geruch wurde als lachgasähnlich beschrieben.