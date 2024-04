Vermeintliches Leck an Sauerstofftank Feuerwehr rückte wegen eines Gasalarms zur Uniklinik Bonn aus

Um kurz nach 16 Uhr am Ostermontag hat es einen Gasalarm an der Bonner Uniklinik gegeben. Knapp 60 Einsatzkräfte der Bonner Feuerwehren rückten daher in Richtung Venusberg-Campus aus. Wie sich schnell herausstellte, gab es kein Leck an einem mit Sauerstoff gefüllten Großtank, wie ursprünglich vermutet.