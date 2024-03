Auszeichnung für Klinik Universitätsklinikum Bonn gehört zu den Top-Kliniken weltweit

Das Universitätsklinikum Bonn (UKB) gehöre laut einer Rangliste der US-Zeitschrift „Newsweek“ zu den Top-Kliniken weltweit und zu den Top 10 in Deutschland. Dieses Ergebnis teilte das Universitätsklinikum am Montag mit. Seit 2019 erstelle „Newsweek“ gemeinsam mit Statista eine jährliche Rangliste der besten Krankenhäuser der Welt. Dabei umfasse die Liste in diesem Jahr Daten zu 2400 Krankenhäusern in 30 Ländern.