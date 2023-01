Sudie zum klinischen Risikomanagement : Gute Noten für die Universitätsklinik Bonn

Die bundesweite „KhaSiMiR“-Studie zur Patientensicherheit in Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen zeigt Fortschritte, aber auch Verbesserungspotenzial in Sachen klinisches Risikomanagement auf. Foto: dpa/Fabian Strauch

Bonn Die dritte bundesweite „KhaSiMiR“-Studie zur Patientensicherheit in Krankenhäusern zeigt Fortschritte auf – aber auch Verbesserungspotenzial in Sachen klinisches Risikomanagement.

Eine Operation an der falschen Körperseite, OP-Besteck im Bauch vergessen, das falsche Medikament verschrieben: Das kommt auch in den besten Krankenhäusern vor. „Eine fehlerfreie Patientenversorgung wird es nicht geben“, sagt dazu Ruth Hecker vom Aktionsbündnis Patientensicherheit (APS) und selbst Ärztin. „Wir sind alle Menschen.“ Die machen hin und wieder Fehler, und wie Krankenhäuser in Deutschland damit umgehen, wurde in einer Studie eruiert, deren Ergebnisse am Donnerstag vorgestellt wurden. Beteiligt war das Institut für Patientensicherheit (IfPS) am Universitätsklinikum Bonn (UKB).