Universitätsklinikum Bonn Medizinisches Material für die Behandlung herzkranker Kinder wird knapp

Es gibt zurzeit Engpässe, die wesentlich dramatischer sind als fehlender Fiebersaft für Kinder. Die Kinderherzspezialisten am Universitätsklinikum Bonn (UKB) haben Probleme, Materialien und winzige Kanülen für ihre Operationen zu bekommen. Hintergrund ist eine Regelung des EU-Parlaments, die die erneute Zertifizierung bereits zugelassener medizinischer Produkte erforderlich macht. Das Thema steht am Freitag, 12. Mai, im Mittelpunkt eines englischsprachigen Symposiums „Materials – Political decisions leading to serious consequences“ (Materialien – Politische Entscheidungen mit schwerwiegenden Folgen).