Neues Rettungsfahrzeug fürs Kindernotfallteam in Bonn „Die Geburt ist das gefährlichste Ereignis im Leben“

In seiner langen Berufszeit hat Müller schon einige dramatische Minuten erleben müssen, von denen einige wohl für immer in seiner Erinnerung bleiben werden. So erinnert er sich noch sehr gut an jenen Tag vor vielen Jahren, als er zu einer dramatischen Zwillingsentbindung in der 25. Schwangerschaftswoche ausgerückt war. Sehr häufig kommt es bei den kleinsten Patienten auch zu Notfällen der Atembewegungen und Lungenentzündungen. Aber auch Traumata nach Verkehrsunfällen sind keine Seltenheit, wie Müller erzählte. Laut dem Bundesministerium für Gesundheit müssen in Deutschland jährlich mehr als 1,88 Millionen Kinder unter 15 Jahren nach einem Unfall ärztlich versorgt werden. Kinderunfälle sind die häufigste Todesursache für Kinder ab einem Jahr.