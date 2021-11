Tarifstreit : Verdi kündigt Warnstreik an der Uniklinik Bonn an

Düsseldorf/Bonn Im Tarifstreit hat die Dienstleistungsgesellschaft Verdi zum Warnstreik an mehreren Unikliniken in Nordrhein-Westfalen aufgerufen. Auch die Uniklinik Bonn wird sich am Mittwoch beteiligen.

Nach der ergebnislosen zweiten Tarifrunde im öffentlichen Dienst der Länder hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zu einem eintägigen Warnstreik an mehreren Universitätskliniken in Nordrhein-Westfalen aufgerufen. An diesem Dienstag sollen zunächst die Beschäftigten der Kliniken in Essen, Düsseldorf und Köln zum Teil ganztägig die Arbeit niederlegen. Tags darauf folgen die Kliniken in Bonn und Münster, wie Verdi am Montag mitteilte. Die Gewerkschaft rechnet mit insgesamt rund 1500 Teilnehmenden an den fünf Häusern.