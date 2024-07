Corona-Pandemie Wie Long-Covid-Patienten in Bonn versorgt werden

Bonn · Long-Covid Patienten können sich am Universitätsklinikum in Bonn an drei verschiedene Ambulanzen wenden. Mit den in der Pandemie extra angeschafften Betten und medizinischen Geräten gibt es jedoch Probleme.

16.07.2024 , 12:00 Uhr

Dr. Max Christian Pensel aus der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Bonn (UKB) im Gespräch mit einer Patientin in der Post-Covid-Ambulanz im NPP (Neurologie, Psychiatrie, Psychosomatik) des UKB. Foto: Universitätsklinikum Bonn (UKB)/R. Müller

Von Alessandra Fahl