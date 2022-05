Tarifstreik : Uniklinik-Streik verlängert: Warnung vor Einschränkungen

Weitere Krankenstationen sind betroffen : Verdi verschärft unbefristeten Streik am UKB Bonn Die Streiks am Uniklinikum Bonn halten an. Immer mehr Angestellte legen ihre Arbeit nieder. Am Dienstag soll es Gespräche zwischen Verdi und Vertretern der Politik in der Bonner Zentrifuge gegeben haben.