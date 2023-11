Auch Bonn betroffen Verdi ruft zu Warnstreiks an Unikliniken in NRW auf

Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes der Länder hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten mehrerer Unikliniken in Nordrhein-Westfalen zu Warnstreiks aufgerufen. Den Anfang macht an diesem Dienstag, 7. November, das Personal der Uniklinik Düsseldorf, wie Verdi am Montag ankündigte. Am Mittwoch soll an den Unikliniken in Köln gestreikt werden, am Donnerstag in den Unikliniken in Bonn, Münster und Essen.