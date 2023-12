Bonner Universität So gelingt der Neustart nach einem missglückten Studium

Insgesamt 56 Prozent aller Studierenden in Deutschland zweifeln ernsthaft an ihrem Studiengang. Jeder Dritte bricht das Studium ab. Das berichtete die Zentrale Studienberatung der Uni Bonn bei der fünften Auflage der sogenannten „Fuck Up Night“ zum Thema Studienberatung. Vier Studierende erzählten offen von ihren Studienzweifeln und dem Abbruch. Damit verbunden wurde auch deutlich, dass Studienzweifel als eine Chance gesehen werden können, einen neuen Lebensweg einzuschlagen. Isabell (25) hatte stets große Freude an ihrem Psychologie-Studium, doch merkte sie bald, dass ihr der Praxis-Bezug fehlte. Nachdem sie trotz intensivem Lernen und einem eigentlich sehr guten Gefühl zweimal durch die Statistik-Prüfung gefallen war und ein Jahr bis zum Drittversuch warten sollte, brach ihre Welt zusammen. „Ich habe geheult, war kopflos, bin in die Kirche gegangen. Es war das reine Gefühlschaos“, berichtet Isabell. Der Studienabbruch nach drei Jahren hat geschmerzt, aber auch neue Energien freigesetzt. Isabell, die schon immer eine Leidenschaft für das Leben auf dem Bauernhof hatte, begann eine landwirtschaftliche Ausbildung: „Hier kann ich Theorie und Praxis miteinander verbinden. Das liegt mir sehr“, sagt sie.