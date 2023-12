100 Tage nach Angriff der Hamas Universität Bonn zeigt Solidarität mit Israel

Der Terrorangriff der Hamas auf Israel fand am 7. Oktober statt. Seitdem schaut die Welt mit großer Sorge auf den Nahen Osten. Das „Center for Advanced Security, Strategic and Integration Studies“ (Cassis) der Uni Bonn richtet am Montag, 15. Januar, also 100 Tage nach dem Überfall, eine öffentliche Solidaritätsveranstaltung mit Israel aus: im Universitätsforum, Heussallee 18-24, von 18 bis 20 Uhr. Zu den erwarteten, hochkarätigen Gästen gehört auch der israelische Botschafter Ron Prosor.