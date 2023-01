2800 Quadratmeter Fläche : Unternehmen aus Bonn baut neue Hallen im Buschdorfer Gewerbegebiet

Buschdorf Das Bonner Unternehmen Baumann Logistik will mit einem Neubau auf dem Betriebsgelände in Buschdorf seine Kapazitäten erweitern. Die Stadt hat das Bauvorhaben kürzlich genehmigt. Was ist geplant?