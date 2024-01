Tiefbauamt vermutet oberflächlichen Schaden Untersuchung am Loch im Gehweg unter der Nordbrücke läuft noch

Sollte die Ursache tatsächlich ein oberflächlicher Schaden sein, müsste das etwa einen halben Meter tiefe Loch Esch zufolge nur verschlossen werden. Die Gefahr, dass so ein Einbruch passiert, schätzt der Tiefbauamtsleiter gering ein: „Ich kann mich nicht erinnern, dass im Leinpfad oder in Rheinnähe so ein Schaden aufgetreten ist. Das ist so unwahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass man da Vorsorge treffen muss, zumal wir durch die regelmäßigen Begehungen die Oberflächen immer wieder in Augenschein nehmen.“