Ballonfestival in der Rheinaue Unterwegs mit dem Heißluftballon über Bonn

Und das Ding soll hoch in die Luft? Wie die Pelle einer vertrockneten Wurst sieht die meterlange Hülle aus, die die Männer Schritt für Schritt aus dem schwarzen Sack auf die Wiese gleiten lassen. Stehen dabei ständig unter Beobachtung, denn Hunderte Zuschauer wollen in der Bonner Rheinaue miterleben, wie nachher ein Ballon nach dem anderen in den Himmel steigt.