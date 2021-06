Viele Überschwemmungen : Unwetter in der Region hält Einsatzkräfte auf Trab

Bonn/Region Am Freitagabend zog ein Unwetter über Rheinland hinweg. Vor allem in der rechtsrheinischen Region kam es zu zahlreichen Überschwemmungen. Die Einsatzkräfte mussten dutzendfach ausrücken.

Wie bereits vom Deutschen Wetterdienst zuvor angekündigt zog am Freitag ein Unwetter über Bonn und die Region hinweg. Am Abend kam es vielerorts zu Regen und Gewittern, die zu größeren Überschwemmungen führten und örtlich für erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen führten.

Dutzendfach mussten die Einsatzkräfte in Bonn und der Region ausrücken. Auf dem Parkplatz des Möbelhauses Müllerland, Josef-Dietzgen-Straße, in Hennef hat die Feuerwehr eine provisorische Leitstelle eingerichtet und dort die Einsatzfahrzeuge gesammelt, um sie in der vom Unwetter besonders betroffenen Region einzusetzen. Laut der Einsatzleitung wurden bis etwa 22 Uhr rund 220 Einsätze in die Umgebung gefahren.