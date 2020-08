GA-Liveblog : Schwere Gewitter treffen Bonn und die Region

Liveblog Bonn In Bonn und der Region gewittert es aktuell - stellenweise fällt Starkregen. Der Deutsche Wetterdienst warnt für den Abend auch weiterhin vor schweren Gewittern. In der Region sind Straßen überschwemmt und Bäume umgestürzt.

Unter anderem stehen Straßen in Heimerzheim unter Wasser, in Teilen der Region, unter anderem in Wachtberg, hat es stark gehagelt. In Bonn-Dransdorf ist ein Baum auf der Justus-von-Liebig-Straße umgestürzt und auch die Bonner Feuerwehr ist aktuell wegen des Unwetters im Einsatz.