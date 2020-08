GA-Liveblog : Schwere Gewitter in Bonn und der Region hinterlassen Spuren

Liveblog Bonn Gewitter und Starkregen haben am Mittwochabend Spuren in Bonn und der Region hinterlassen: Bäume sind umgestürzt, Straßen wurden überflutet. Einsatzkräfte rückten in der gesamten Region zu hunderten Einsätzen aus.

In Bonn und der gesamten Region hat es am Mittwochabend schwere Gewitter, Sturm und teils starke Regenfälle gegeben. Polizei und Feuerwehr mussten zu etlichen Einsätzen ausrücken - umgestürzte Bäume blockierten Straßen, der öffentliche Nahverkehr kam zwischenzeitlich zum Stillstand. Der Deutsche Wetterdienst warnt auch am späten Mittwochabend weiterhin vor schweren Gewittern in Bonn und der Region.

Im Fahrplan der Stadtwerke Bonn kam es zu großen Einschränkungen. Zwischenzeitlich wurde der Betrieb der Busse und Bahnen fast vollständig eingestellt. Die Feuerwehr Bonn war am Abend im Dauereinsatz: Bis 20.45 Uhr wurden die Kräfte zu mehr als 280 Einsatzstellen gerufen. Schwerpunkte der Arbeit waren Ippendorf, Dottendorf und Kessenich. „Wir werden die ganze Nacht noch beschäftigt sein“, sagte Feuerwehr-Pressesprecher Frank Frenser am späten Mittwochabend.

(ga)