Unwetter in Bonn und der Region : Damm der Steinbachtalsperre droht zu brechen - Häuser in Schuld eingestürzt

Liveblog Bonn/Region Der Starkregen hat in Bonn und der Region zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen geführt. In Rheinbach und Swisttal wurden Ortschaften evakuiert. Der Damm der Steinbachtalsperre droht zu brechen, auch in Lohmar droht ein Dammbruch. Weitere Informationen zum Unwetter im Liveblog.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Starker Regen, Wassermassen und Erdrutsche sorgen in vielen Teilen in NRW für Hunderte Einsätze der Feuerwehr. Auch in Bonn und der Region sind die Feuerwehren am Mittwoch im Einsatz. Ganze Ortschaften wurden evakuiert, an der Ahr der Katastrophenfall ausgerufen. Die Feuerwehr Bonn hat eine Telefonnummer eingerichtet, unter der Bürger Unwetterschäden melden sollen (0228 / 717171). Die Stadt Bonn warnt zudem vor Überflutungen. Unter bonn.de/starkregen können sich Bürger umfassend über das Thema Hochwasser- und Starkregenvorsorge informieren und ihre eigene Gefahrenlage ermitteln. Wettervorhersagen für Bonn und die Region finden Sie unter ga.de/wetter.

Unwetter in Bonn und der Region - Liveticker:

Liebe Leser, Sie haben Fragen zu einem Artikel, Ihrem Abonnement oder Anregungen zu einem bestimmten Thema? Gerne beantworten wir Ihre Fragen und nehmen Ihre Anregungen entgegen. Schicken Sie uns einfach eine Mail oder rufen Sie uns an. Die entsprechenden Mailadressen und Telefonnummern finden Sie unter www.ga.de/kontakt.

(ga)