Unwetter in Bonn und der Region : Polizei bestätigt 18 Todesfälle im Kreis Ahrweiler

Starker Regen, Wassermassen und Erdrutsche sorgen in vielen Teilen in NRW für Hunderte Einsätze der Feuerwehr. Es gibt erste Meldungen zu Toten. In Bonn und der Region sind die Feuerwehren im Dauereinsatz. Im Landkreis Ahrweiler wurde der Katastrophenfall ausgerufen. In Rheinbach und Swisttal werden ganze Ortschaften evakuiert. Die Feuerwehr Bonn hat eine Telefonnummer eingerichtet, unter der Bürger Unwetterschäden melden sollen (0228 / 717171). Unter bonn.de/starkregen können sich Bürger umfassend über das Thema Hochwasser- und Starkregenvorsorge informieren und ihre eigene Gefahrenlage ermitteln. Wettervorhersagen für Bonn und die Region finden Sie unter ga.de/wetter.