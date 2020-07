Linksfraktionschef in Bonn ist sauer : „Unzulässige Wahlwerbung“: Kritik an Journal der Bonner CDU-Fraktion

Bonn Nachdem der scheidende CDU-Ratsherr Georg Fenninger im Rathaus-Journal für seinen Nachfolger Torben Leskien als CDU-Kandidat in Holzlar/Hoholz geworben hat, gibt es Kritik von Linksfraktionschef Michael Faber. Er hält dies für unzulässige Wahlwerbung.

„Ich habe mich daher heute an Stadtdirektor Wolfgang Fuchs als Wahlleiter gewendet“, teilte Faber am Freitag dem GA mit. Am deutlichsten werde der Verstoß im Rathaus-Journal von CDU-Ratsherr Georg Fenninger, der bei der Kommunalwahl am 13. September nicht mehr antritt. Im Journal werbe er indes um Vertrauen für seinen Nachfolger Torben Leskien als CDU-Kandidat in Holzlar/Hoholz. Warum diese Werbung nicht erlaubt sein soll, erklärt Faber, im Hauptberuf Anwalt, so: „Eine Fraktion ist Teil des Rates und damit Teil der Stadtverwaltung. Ihr ist Wahlwerbung untersagt. Hier ist eine Grenze zu ziehen zwischen Partei- und Fraktionsarbeit.“