Neubauten am Hauptbahnhof : Stadt Bonn rechnet mit Urban-Soul-Investor ab

Die Baustelle im Januar 2019: Da ahnte noch kaum jemand, wie kostspielig das Projekt für die Stadt werden würde. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Der vereinbarte Kaufpreis für das städtische Filetgrundstück in der City liegt bei 23,5 Millionen Euro. Bekommen wird die Kommune nicht einmal die Hälfte. Das liegt an den umstrittenen Residualkosten. Wie hoch sie sind, erfährt der Rat in seiner Sitzung am Donnerstag hinter verschlossenen Türen.