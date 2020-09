Kostenpflichtiger Inhalt: Neues Areal in Bonn : Diese Gastronomen öffnen im Herbst in der Urban-Soul-Piazza

Urban Soul öffnet sich demnächst zur Maximilianstraße hin mit der Piazza. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Urban-Soul-Piazza an der Maximilianstraße nimmt Gestalt an. Noch in diesem Herbst sollen erste Cafés und Restaurants das Areal beleben. Ein Lichtteppich über dem Platz soll für eine freundliche Atmosphäre sorgen.