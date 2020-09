Kritik zu Bauprojekt : Rat rügt Bonner OB wegen Millionenverlusten bei Urban Soul

Beim Urban-Soul-Projekt verzeichnet die Stadt Millionenverluste. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Nur noch fünf bis sechs Millionen Euro bleiben der Stadt Bonn wohl von der Summe für die Grundstücksverkäufe für das Urban-Soul-Projekt übrig. Der Rat kritisierte jetzt den OB und seine Verwaltung für das Vertragswerk.

Erneut war das Neubauprojekt Projekt Urban Soul gegenüber dem Hauptbahnhof und die damit verbundenen Millionenverluste der Stadt Bonn Thema im Stadtrat. In seiner letzten Sitzung in dieser Wahlperiode stimmte der Rat mit breiter Mehrheit gegen die CDU einem Änderungsantrag der Grünen- und der FDP-Ratsfraktion zu, nachdem der Rat den Bericht des Rechnungsprüfungsamts zum Debakel um das Projekt „mit Kritik an der zuständigen Verwaltung und dem zuständigen Dezernenten“ zur Kenntnis genommen hatte. Zudem forderte der Rat OB Ashok Sridharan auf, künftig bei Vertragsverhandlungen mit Dritten „ein transparentes und nachprüfbares“ Verfahren mit mindestens einem Vier-Augen-Prinzip einzuhalten.

Hintergrund: Die Stadt Bonn hatte im Kaufvertrag mit dem Projektentwickler Die Developer die sogenannten Residualkosten nicht gedeckelt, die der Käufer dem Verkäufer in Rechnung stellen kann. Zu diesen Kosten zählen unter anderem die Herrichtung eines Grundstückes und Altlastenbeseitigung. Gerechnet hatte die Stadt mit rund 4,3 Millionen Euro, die vom Kaufpreis in Höhe von 23,5 Millionen abgezogen werden sollten. Übrig bleiben nach jüngsten Erkenntnissen wohl nur fünf bis sechs Millionen von der Kaufpreissumme.

Der Bürger Bund Bonn (BBB) hatte den Vorgang mit deutlich schärferen Worten vom Rat „missbilligen“ und dabei in einem entsprechenden Antrag die Verantwortung für den Schaden allein dem OB anlasten wollen. Der Antrag wurde mit Mehrheit gegen SPD, BBB, Linke und Piraten abgelehnt. FDP-Ratsfraktionschef Werner Hümmrich räumte zwar ein, die Stadtspitze habe sich wohl zu sehr auf die Notare des Investors verlassen. Aber man könne dem OB nicht allein die Schuld in die Schuhe schieben. So sah es auch Tim Achtermeyer (Grüne): „Ich will da nichts beschönigen. Es war fahrlässig, eine Person allein mit den Investoren Verträge machen zu lassen“.