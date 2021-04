Kostenpflichtiger Inhalt: Bauproiekt am Bonner Hauptbahnhof : Wie viel Geld der Stadt vom Urban-Soul-Deal noch übrig bleibt

Für die umgebaute Maximilianstraße am Neubaukomplex werden die Anlieger mit zahlen müssen. Die Stadt will beitragsfähige Kosten umlegen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Der Investor des Urban-Soul-Projekts rechnet weitere Residualkosten in Millionenhöhe ab. Dazu macht er einen Vergleichsvorschlag im Streit um die Rolltreppen am Hotel Motel One. Auf die Anlieger der umgebauten Maximilianstraße kommen Anliegerbeiträge zu.