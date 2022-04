Pionierin der Alternsforschung : Frühere Bundesfamilienministerin Ursula Lehr in Bonn gestorben

Bonn An diesem Montag, als im Familienministerium in Berlin der Wechsel von Anne Spiegel zu Lisa Paus vollzogen wurde, starb in Bonn die frühere Ressortchefin Ursula Lehr. Die CDU-Politikerin hatte das Amt von 1988 bis 1991 inne und wurde 91 Jahre alt.

Ursula Lehr gilt als Pionierin der Alternsforschung, war CDU-Politikerin und ehemalige Bundesfamilienministerin. Am Montag ist sie im Alter von 91 Jahren gestorben. Das teilte das Stadtdekanat der Bonner Katholiken mit.

1972 wurde Lehr Professorin für Pädagogik und Pädagogische Psychologie an der Universität Köln – 1975 folgte sie dem Ruf der Universität Bonn und im Jahr 1986 folgte der Wechsel an die Universität Heidelberg. Dort leitete sie den ersten deutschen Lehrstuhl für Gerontologie, der wissenschaftlichen Alternskunde.

Lehr war Autorin des Standardwerks „Psychologie des Alterns“ und hatte 1986 das Institut für Gerontologie an der Universität Heidelberg und 1995 das Deutsche Zentrum für Alternsforschung (DZFA) gegründet. Von 2009 bis 2015 stand sie der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (Bagso) mit Sitz in Bonn vor.