Auf frischer Tat ertappt : Frauen erhalten nach Einbruch in Bonn Bewährungsstrafe

Das Amtsgericht in Bonn. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Zwei Frauen haben eine wertvolle Uhr aus einer Wohnung in einem Pennenfelder Mehrfamilienhaus gestohlen. Dabei wurden sie auf frischer Tat ertappt. Jetzt haben sie vor Gericht eine Bewährungsstrafe erhalten.



Zwei Einbrecherinnen sind vor dem Bonner Amtsgericht zu Bewährungsstrafen verurteilt worden: Die beiden 42 und 52 Jahre alten Schwägerinnen waren am 29. Oktober dieses Jahres in eine Wohnung in Pennenfeld eingebrochen und hatten eine wertvolle Uhr gestohlen. Das Schöffengericht befand sie des gemeinschaftlichen Wohnungseinbruchdiebstahls für schuldig und verurteilte die Jüngere zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten. Ihre ältere Schwägerin bekam einen Monat weniger.

Die beiden in Rom lebenden Frauen hatten die Taten zwar vollumfänglich eingeräumt, zum Hintergrund aber eine Geschichte erzählt, der das Gericht erkennbar keinen Glauben schenkte: Man habe anlässlich des Todes eines Onkels Teile der Großfamilie im belgischen Charleroy besucht, und nach der Beerdigung sei den Frauen das Geld ausgegangen. Ihre Ehemänner, die die Gerichtsverhandlung als Zuschauer verfolgten, hätten sie aus Stolz nicht um finanzielle Unterstützung bitten wollen, und so hätten sie kurzerhand beschlossen, nach Köln zu fahren, um dort einen Einbruch zu begehen. Die rheinische Großstadt sei den Frauen aber zu trubelig gewesen und so habe man sich spontan zur Weiterfahrt nach Bonn entschlossen. Dort sei man dann in den nächsten Bus gestiegen und in das erstbeste Haus eingebrochen.

Besonders schlau haben sich die Frauen allerdings nicht angestellt: Nachdem sie an der Haustüre des Mehrfamilienhauses Sturm geklingelt hatten, gingen sie in die dritte Etage, wo die Ältere Schmiere stand, während die Jüngere sich mit einem sogenannten Plastiktürblech Zugang zu einer Wohnung verschaffte. An der Beute, einer Markenuhr im Wert von 4000 Euro, konnte sich das Duo nicht lange erfreuen: Als die Einbrecherinnen den Aufzug im Erdgeschoss verlassen wollten, wurden sie bereits von der Polizei erwartet und verhaftet. Offenbar waren Nachbarn durch den Lärm aufgeschreckt worden und hatten die Polizei alarmiert.